Transformation et valorisation des déchets : nouvel appel à candidatures lancé par l'accélérateur Bpifrance

Bpifrance, le ministère du Travail et le comité stratégique de la filière transformation et valorisation des déchets » ouvre un nouvel appel à candidatures pour l'« accélérateur valorisation des déchets ». Ce programme s'adresse aux PME participant à la collecte, au tri et à la transformation, la valorisation et la réutilisation des déchets. Il est « réservé aux entreprises de plus de trois ans d'existence, comptant de préférence au moins dix collaborateurs (en équivalent temps plein) et réalisant un chiffre d'affaires annuel compris entre 2 et 10 millions d'euros », précise Bpifrance.

À partir de janvier prochain, et pendant un an, les dirigeants des entreprises lauréates bénéficieront d'un accompagnement axé sur les enjeux actuels de la filière en matière d'économie circulaire et de recyclage des déchets. Cet accompagnement portera notamment sur les mutations règlementaires (en particulier concernant la responsabilité élargie du producteur (REP)), le positionnement sur des activités à forte valeur ajoutée, le développement des technologies et procédés innovants, et le recrutement et la fidélisation des collaborateurs.

« À ce jour, 14 entreprises sont déjà engagées à rejoindre l'accélérateur », précise Bpifrance.