ENR : la Banque des territoires s'associe à Tenergie pour développer des projets locaux

La Banque des territoires et le développeur Tenergie créent ensemble Terres d'énergie développement, une plateforme pour développer des projets éoliens et solaires « à fort ancrage local ». Déjà associés dans des foncières énergétiques, les Terres d'énergies, les deux acteurs comptent 1 350 centrales de production à leur actif commun.

Le développeur sera l'actionnaire majoritaire de la plateforme (51 %) et se chargera du développement, de la conception et de la construction des projets. La Banque des territoires détiendra les parts restantes. L'objectif est de postuler aux appels à manifestation d'intérêt (AMI) que lancent les collectivités territoriales, dans le cadre de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables et de la mobilisation de « nouveaux gisements » (délaissés routiers, parkings…). La plateforme se positionnera également sur les consultations lancées par les acteurs privés.

« La plateforme a pour ambition le développement de 200 MW [mégawatts] de projets par an et contribuera ainsi de manière significative à l'objectif très élevé de la PPE [programmation pluriannuelle de l'énergie] de 40 GW [gigawatts] de puissance solaire installée en 2028 », indique le communiqué.