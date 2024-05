Accompagner la reconversion des friches

Ouverte à la commercialisation depuis quelques mois, l'application web GéoFriches® vise à accompagner les maîtres d'ouvrage dans le suivi et la réhabilitation des friches : « L'idée, résume Benjamin Pauget, responsable R&D du bureau d'études Tesora, est de centraliser et de capitaliser les données. Faire en sorte qu'elles ne se dispersent pas au fil des années, les friches ayant parfois des temps de portage longs (plus de 10 ans) – pour que leurs propriétaires déterminent ce qu'ils vont en faire, les dépolluent, les remettent en circulation, etc. »

Issue du projet IDfriches mené en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) de 2015 à 2022, cette application « moissonne » notamment les bases de données publiques (BRGM, Géoportail de l'urbanisme, etc.) et centralise l'information disponible en open data. Les porteurs de projets environnementaux peuvent ainsi sélectionner et hiérarchiser les friches en fonction de différents critères (surface, part de terrain couverte de végétation, etc.), et identifier les plus adaptées à leurs besoins.

Créée en mode SaaS (Software as a Service) par Modaal et Tesora, avec le soutien de la région AURA dans le cadre de son dispositif R&D Booster, GéoFriches® fera l'objet d'améliorations continues, réalisées par des développeurs dédiés.