Achats responsables : l'économie circulaire et la biodiversité à la traîne

Le 8 février, l'Observatoire des achats responsables (Obsar) a présenté les résultats de son baromètre annuel réalisé auprès de 254 responsables des achats issus d'organisations publiques et d'entreprises privées. Ces derniers ont été interrogés en ligne, entre le 9 novembre et le 29 décembre 2021. Ainsi, « neuf organisations sur dix sont engagées ou, sur le point de s'engager, dans une démarche d'achats responsables », indique le baromètre. Les organisations qui n'ont pas encore de stratégie en la matière sont à 62 % des petites et moyennes entreprises (PME) ou des petites collectivités (moins de 250 salariés ou agents). L'éthique de l'organisation, l'alignement avec sa raison d'être (liée à l'application de la loi Pacte) et la réponse aux attentes des clients et des consommateurs sont les « trois principales raisons » de l'engagement des organisations privées dans une démarche d'achats responsables. Côté public, « la réglementation et les politiques publiques arrivent largement en tête des raisons de l'engagement ».

Concernant la protection de l'environnement, la réduction des déchets et de la consommation d'énergie est privilégiée dans les stratégies d'achats,, souligne Nathalie Blouet, administratrice de l'Obsar. En revanche, trois sujets environnementaux demeurent, précise-t-elle. Cela concerne les questions liées à l 'économie circulaire , commeexplique Mme Blouet. S'ajoute la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), difficile à mettre en place par les acheteurs. «(bilan carbone, ndlr)ajoute-t-elle. Enfin, la biodiversité est aussi « un parent pauvre » des sujets environnementaux. «», préconise l'administatrice.

Par ailleurs, 65 entreprises et entités publiques sont aujourd'hui labellisées Relations fournisseurs et achats responsables (RFAR), précise Pierre Pelouzet, le Médiateur national des entreprises. « C'est un nombre en forte croissance depuis un ou deux ans. On a de plus en plus d'organisations embarquées dans les achats responsables. »