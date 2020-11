Rapprochement entre Veolia et Suez : le Sénat lance un comité de suivi

Quelles seront les conséquences économiques, sociales et environnementales de l'acquisition par Veolia de 29,9 % du capital de Suez ? Pour tenter de les identifier, les commissions des affaires économiques et de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat ont lancé un comité de suivi. « Ensemble, les deux entreprises représentent aujourd'hui près de 44 % du marché de l'assainissement collectif et 50 % du marché de l'eau en France, sans mentionner leurs actions dans le domaine des déchets et de l'énergie, pointe le Sénat. La constitution d'une entité dotée d'un tel pouvoir de marché éveille des craintes relatives à des augmentations de tarifs sur ces services essentiels pour les citoyens français ».

Quatre rapporteurs mènent les travaux : Nadine Bellurot (rattachée Les Républicains – Indre), Florence Blatrix-Contat (Socialiste, Écologiste et Républicain – Ain), Alain Cadec (apparenté Les Républicains – Côtes d'Armor) et Hervé Gillé (Socialiste, Écologiste et Républicain – Gironde).

Ceux-ci démarrent le 3 novembre par l'audition de Bertrand Camus, directeur général de Suez puis le 4 novembre avec Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d'administration d'Engie. Antoine Frérot, président-directeur général de Veolia s'exprimera quant à lui devant les deux commissions le 10 novembre.

Le comité de suivi se lance alors que le rapprochement Suez-Veolia connaît aujourd'hui une petite pause. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a en effet suspendu l'acquisition le 9 octobre. Il a été saisi par les comités sociaux et économiques (CSE) de Suez qui estimaient ne pas avoir été « informés et consultés » sur cette opération.