Les acteurs du vélo s'organisent au sein de l'association Cycling Tech France

En attendant le lancement du Comité stratégique de filière, préconisé par le député LReM du Val-de-Marne, Guillaume Gouffier-Cha, dans son rapport sur le poids économique du vélo, cinquante acteurs professionnels du secteur créent l'association Cycling Tech France. Fabricants d'équipements et d'accessoires, jeunes pousses, cabinets de conseil, assureurs… Ses membres entendent précisément mettre en lumière les enjeux de cette filière, de plus en plus électrifiée et connectée, et accompagner ses entreprises en termes de stratégie, de développement, de structuration et de financement.

Ils souhaitent notamment représenter et promouvoir les start-up de cet écosystème en plein essor auprès de ses différentes parties prenantes : pouvoirs publics, grandes entreprises et autres investisseurs. Un « panorama des startups du vélo » a ainsi été présenté par le cabinet de conseil Roland Berger, lors du coup d'envoi officiel de l'association, mardi 5 juillet, en présence de Guillaume Gouffier-Cha. Dans son étude, publiée en février dernier, l'élu regrettait la faible part française, un quart seulement, de la production des vélos vendus en France, le marché étant par ailleurs largement mené par la technologie lucrative de l'assistance électrique (56 % du marché total).