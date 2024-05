Les étangs de Brenne, un joyau de biodiversité au coeur des missions du WWF

Dans son dernier rapport, le WWF France alerte sur l'état écologique des eaux douces françaises. Mais l'ONG y présente aussi ses actions pour préserver les zones humides, tout particulièrement en Brenne. Reportage au « pays des mille étangs ».

Dès l'arrivée dans la réserve de Chérine, la surprise : après avoir traversé la campagne berrichone, là où un silence reposant est attendu, règnent les cris d'oiseaux et les croassements des batraciens. Brouhaha qui ne va qu'en s'amplifiant à mesure que les guides du jour dirigent la petite troupe vers les rives de l'étang de Ricot. Bottes en caoutchouc aux pieds, jumelles autour du cou, Albert Millot, directeur et conservateur de la réserve, s'avance avec aisance dans les herbes hautes, en détaillant l'histoire des lieux. La Brenne est composée de milliers d'étangs, tous créés de la main de l'homme à partir du Moyen-Âge, pour la pisciculture. Ces plans d'eau ont permis le développement d'un biotope remarquable, menacé par l'intensification des pratiques agricoles et piscicoles. Dès les années 1980, avec le soutien du département de l'Indre, du Fonds mondial pour la nature (WWF) et de la Ligue de protection des oiseaux (LPO), la réserve naturelle de Chérine est créée pour préserver ce milieu hors du commun.

Un soutien aux activités de la réserve de Chérine

Emys orbicularis), qui s'y plaisent tant qu'elles sont parfois surnommées « tortues de Brenne ». Le parc les marque pour suivre l'évolution des populations. « C'est une espèce qui est en train de disparaître en même temps que son habitat, les effets du réchauffement climatique et la prédation » qu'exercent les sangliers ou les renards, explique Albert Millot. « Il n'y a plus beaucoup de territoires où elle subsiste » dans le pays, insiste-t-il, soulignant l'importance des efforts déployés pour la préserver. Elles font partie des célébrités du jour : après avoir amarré sa barque, Laureline, stagiaire à la réserve, montre deux spécimens attrapés dans les verveux, sorte de filets conçus pour les capturer sans les blesser. Elles sont alors méticuleusement photographiées, pesées et mesurées avant d'être marquées de manière indolore, à l'aide d'une petite scie. Elles pourront ainsi être « lues » plus tard, c'est-à-dire être reconnues, si elles sont reprises dans les pièges.

À côté des deux petits reptiles, un bac rempli de poissons mal en point et d'écrevisses rouges attire l'attention. Thibaut Michel, futur conservateur de la réserve, explique : ces espèces sont invasives. Une fois pêchées, il est interdit de les relâcher dans le milieu. Elles sont donc mises de côté pour être « détruites » plus tard… Mais impossible de s'apitoyer sur leur sort : les espèces exotiques envahissantes comme l'écrevisse de Louisiane, la perche soleil ou le ragondin sont une menace pour la faune et la flore locales.

Plusieurs niveaux de protection

Les tortues ne sont pas les seules à se plaire dans la Brenne : les oiseaux d'eau y séjournent en nombre, notamment sur l'étang Purais. En effet, en regardant dans les jumelles depuis l'observatoire ornithologique installé sur sa rive, se dévoile un ballet incessant de volatiles en tous genres. Des grèbes huppés, espèce emblématique pour le WWF, mais aussi des guifettes moustac, des oiseaux aux allures de mouette à bec rouge. Ces oiseaux migrateurs sont nombreux à venir profiter des nénuphars qui tapissent la surface de l'eau pour y nicher. Leur population est elle aussi étudiée par la réserve, avec le soutien du WWF.

“ Ce qui fait la richesse des étangs de Brenne, c'est la diversité de la mosaïque de milieux ” Jean Rousselot, WWF Depuis ce perchoir, des plans d'eau se profilent à perte de vue. Tous ne font pas partie de la réserve, qui offre le plus fort niveau de protection des milieux. Par contre, les propriétaires désireux d'améliorer la gestion de leur étang peuvent se tourner vers les équipes de la réserve, pour signer des conventions de gestion, ou vers le WWF, pour envisager un paiement pour service environnemental, consistant à les rémunérer pour des pratiques vertueuses. Ils limitent par exemple l'élevage de carpes, espèce qui nuit au développement de la végétation, ou s'éloignent des pratiques d'élevage intensif comme le nourrissage artificiel.

Acheter des terrains pour protéger les écosystèmes

Entre deux coups d'œil au travers des minces fenêtres de l'observatoire, Jean Rousselot, responsable eau douce de l'ONG, rappelle l'importance de protéger ces écosystèmes, et la stratégie déployée : « On relance notre stratégie d'acquisition foncière » dans ces zones, « un outil vital de préservation des espaces ». L'ONG est prête à dépenser pour cela 5 millions d'euros en France, espérant pouvoir augmenter cette mise de départ en attirant des financements de l'État et de fondations.

L'étang de Pisseloup, récemment acquis par le WWF, la LPO et l'association naturaliste Indre Nature, en est un exemple parlant. Pour y accéder, il faut d'abord traverser une prairie. Étonnant, dans ce territoire recouvert d'eau. Pas tant que ça, explique Jean Rousselot : « Ce qui fait la richesse des étangs de Brenne, c'est la diversité de la mosaïque de milieux ». La déprise agricole a d'ailleurs un impact sur la biodiversité en laissant à l'état de friches des zones au préalable ouvertes. Il en va de même pour la pisciculture, qu'il « ne faut surtout pas arrêter ». Aujourd'hui, un tiers des étangs en Brenne ne sont plus exploités, ce qui pourrait finir par nuire aux écosystèmes. « La pisciculture, comme l'agriculture, quand elles sont bien effectuées, apportent à la biodiversité », résume le responsable eau douce du WWF. D'ailleurs, les étangs de Brenne, bien que créés pour la pisciculture, sont aujourd'hui réputés dans le monde entier pour leur faune et leur flore fragiles, mais exceptionnelles.