Actu-Environnement lance son podcast : « Les Clés de l'Environnement »

Le podcast « Les Clés de l'Environnement » décryptera chaque mois un enjeu de la transition écologique au regard des dernières actualités du secteur. Une nouvelle manière de profiter de l'expertise des journalistes de la rédaction d'Actu-Environnement.

Le 25 novembre 2022, Actu-Environnement a lancé son podcast : Les Clés de l'Environnement.

Le podcast abordera chaque mois, en cinq à dix minutes, un enjeu de la transition écologique que les abonnés pourront approfondir en intégralité, quelques jours plus tard, dans le dossier du magazine Actu-Environnement Le Mensuel. Pensé et animé par Félix Gouty, journaliste chez Actu-Environnement, chaque opus donnera la parole à l'un ou l'une des spécialistes de la rédaction.

Retrouvez d'ores et déjà :

Chaque épisode des Clés de l'Environnement sera diffusé le dernier vendredi de chaque mois sur le site d'Actu-Environnement.com, sa chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de streaming musical (Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc.).

Être à l'écoute des enjeux

Avec ce nouveau concept, le pari est double : prendre du recul, pour exposer toutes les dimensions de la transition environnementale, et les rendre accessibles à tous.

Les Clés de l'Environnement se veut être une nouvelle manière d'appréhender l'actualité. Chaque podcast donnera, d'une part, un avant-goût des grands axes du dossier de la revue mensuelle. Et il complètera, d'autre part, la newsletter quotidienne en permettant aux lecteurs de sortir du cadre, de reprendre une respiration et de prêter une oreille apaisée aux évolutions structurelles des secteurs de la transition écologique. Chaque jour, Actu-Environnement décrypte les pièces d'un grand puzzle. Les Clés de l'Environnement entend donner une vue d'ensemble et synthétique de l'actualité environnementale.

L'ambition de ce nouveau podcast est ainsi de rendre accessible au plus grand nombre l'expertise acquise au fil des ans par la rédaction et proposer aux auditeurs un accès facilité à des thématiques connexes à leur secteur.

Pourquoi Les Clés de l'Environnement ?

Du développement durable à la transition écologique, les termes qui désignent la transformation de notre société et de notre économie vont et viennent, tandis que l'urgence climatique demeure. Il est en un qui reste néanmoins intemporel : l'environnement. À lui seul, il encapsule toutes les questions soulevées par Actu-Environnement. Les journalistes d'Actu-Environnement sont donc les plus indiqués pour en donner les clés de compréhension aux professionnels - et futurs professionnels - de tous les secteurs engagés pour la réussite de la transition.

_

Félix Gouty et Florence Roussel