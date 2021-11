Adelphe envisage la vente à l'unité des médicaments

Depuis le troisième trimestre 2021, Adelphe envisage la dispensation des médicaments à l'unité comme alternative aux blisters en polychlorure de vinyle (PVC) et aluminium qui, aujourd'hui, ne sont pas recyclés. La filiale de Citeo, l'éco-organisme chargé de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers, indique avoir lancé une étude sur le sujet en complément des travaux en cours pour identifier un emballage recyclable pour les médicaments. Les résultats devraient être communiqués aux acteurs du secteur, fin 2021, ou début 2022.

Cette étude s'inscrit dans le cadre de travaux lancés en 2019 et réunissant à présent 40 participants : laboratoires, producteurs d'emballages, représentants des filières de recyclage du plastique et de l'aluminium, organisations professionnelles et autres partenaires techniques.

Impossible recyclage

Adelphe rappelle que la vente à l'unité s'inscrit dans le cadre de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), qui autorise la vente de certains médicaments à l'unité, selon des modalités d'application restant à définir. L'éco-organisme a notamment passé en revue les pratiques d'une dizaine de pays « afin de dresser un état des lieux de cette pratique, d'en évaluer la pertinence, ses impacts sur la production d'emballages et son potentiel en matière d'innovation ». Adelphe explique avoir ainsi « [identifié] plusieurs scénarios d'approvisionnement et de conditionnement afin de répondre aux enjeux de la mise en place d'un tel dispositif sur le territoire national ».

Actuellement, le blister en PVC et aluminium « représente un défi pour les entreprises du médicament » car il représente 40 % des emballages du secteur et s'avère « incompatible avec les filières de recyclage et de valorisation énergétique actuelles ». La résine n'étant quasiment plus employée pour les emballages ménagers, il n'existe pas de filière de recyclage en France. En outre, « même si une fraction d'aluminium (…) peut être récupérée, la présence de PVC reste indésirable dans la filière et génère diverses perturbations dans la filière des emballages ménagers », ajoute Adelphe, citant notamment la dégradation accélérée des machines du fait de la libération de composés chlorés et la formation de dioxine.