L'Ademe accompagne les politiques cyclables franciliennes

Piloté par l'Agence de la transition écologique (Ademe), le programme national Avelo soutient les territoires peu et moyennement denses dans la construction de leur politique cyclable. Les projets retenus sont financés en partie par le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Ainsi, en Île-de-France, Avelo a déjà permis d'accompagner vingt-cinq projets, indique l'Ademe. Huit ont été sélectionnés dans le cadre du programme Avelo 1 et ont été accompagnés à hauteur de 425 000 euros. Le programme Avelo 2 « témoigne d'une montée en puissance, avec 17 projets actuellement soutenus à hauteur de 1 million d'euros, et 15 candidats au second volet de l'appel à projets », précise l'agence.

L'an dernier, ce programme a accompagné la mise en œuvre d'une politique cyclable dans 254 collectivités à l'échelle nationale. L'Ademe en vise 146 de plus, pour atteindre sa cible d'assister 400 territoires.