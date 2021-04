Jusqu'au 17 décembre 2021, l'Agence de la transition écologique (Ademe) lance un appel « à communs » pour accompagner la résilience des territoires face aux changements climatiques. Cet appel vise à rassembler tous les acteurs volontaires pour produire de nouvelles ressources - les communs - qui seront partagées. « Nous considérons qu'à l'ère du numérique, il est nécessaire de relier les acteurs de la résilience afin de construire ensemble des ressources communes : plateformes technologiques, données ouvertes, logiciels libres, connaissances, retours d'expérience, protocoles, territoires d'expérimentation… », souligne l'Ademe. L'appel s'appuie sur un « Wiki », une plateforme qui permet d'indexer les différentes ressources utiles, et un forum d'échanges ouvert.

Tous les acteurs de la résilience sont invités à se coordonner pour proposer des projets de communs utiles et ciblant un des neufs « défis » identifiés par l'Ademe. Ces défis concernent les thèmes de la mobilité, de l'alimentation, de la gestion de l'eau ou encore de l'urbanisme circulaire et des îlots de chaleur. L'Ademe conseillera, accompagnera les porteurs et cofinancera certains communs.