Sobriété et résilience des territoires : l'Ademe lance un nouvel appel à communs

L'Agence de la transition écologique (Ademe) lance la seconde édition de l'appel à communs consacré à la sobriété et la résilience des territoires, en partenariat avec l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). L'objectif est de rassembler tous les acteurs volontaires pour produire des ressources ouvertes (les communs) contribuant fortement aux enjeux d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques.

L' appel s'appuie sur un « wiki », une plateforme qui permet d'indexer les ressources utiles, un forum d'échanges ouvert et sur laquelle il faut déposer les nouveaux projets de communs. Tous les acteurs de la résilience sont invités à se coordonner pour proposer des projets de communs utiles et ciblant des défis identifiés par l'Ademe. Ces défis concernent six thématiques : écosystèmes et gestion des ressources naturelles, planification et aménagement urbain, alimentation et agriculture, énergie et réseaux, mobilité et logistique, et bâtiment. L'Ademe conseillera, accompagnera les porteurs et cofinancera certains communs.

L'appel à communs prévoit trois relevés de sélection (1er juin, 29 septembre, 15 décembre 2023).