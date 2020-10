L'Ademe lance un appel à projets pour structurer le recyclage des textiles et chaussures

L'Agence de la transition écologique (Ademe) lance un appel à projets démonstrateurs de solutions industrielles pour l'écoconception et le recyclage des textiles et chaussures et accessoires de mode (DTIGA TLC). Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'action Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition du programme d'investissements d'avenir.

L'objectif ? Faire émerger des démonstrateurs permettant de créer un effet structurant de la filière, de mobiliser des acteurs français de la chaine de valeur et de créer de nouvelles pratiques tant pour le territoire national que pour l'export. « Le contexte récent lié à la pandémie actuelle a révélé l'importance de disposer d'industries sur le territoire utilisant des ressources locales, reconstituer des matières premières secondaires "locales" et en capacité de s'adapter rapidement », souligne l'Ademe.

Avec ces démonstrateurs, l'Agence compte doubler jusque 100kt la capacité française de recyclage des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures (TLC) ménagers et professionnels, mis sur le marché à compter de 2025. Mais également orienter la filière vers une neutralité carbone et une réduction significative de son empreinte sur l'eau et la biodiversité.

Cet appel à projets vise des projets dont le coût total dépasse 1million d'euros. Le porteur devra contacter l'Ademe pour organiser une réunion de pré-dépôt.

Ensuite chaque bénéficiaire d'une aide sera signataire d'une convention bilatérale avec l'Ademe.