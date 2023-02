L'Ademe va accompagner la décarbonation de 130 entreprises

Huit lauréats ont été retenus au terme de la deuxième période annuelle de l'appel à projets ACT, le mercredi 22 février, par l'Agence de la transition écologique (Ademe). Pour rappel, l'objectif de ce dispositif, lancé en 2017, consiste à « massifier le nombre d'entreprises qui se dotent de stratégies de décarbonation » à travers la méthode « Assessing low-Carbon Transition » (ou « préparer une transition bas carbone ») de l'Ademe. Il accompagne le financement de telles initiatives jusqu'à 50 %, représentant une aide fixée entre 30 000 et 100 000 euros.

Ce volet de l'appel à projets concernait plus exactement des opérations collectives, sectorielles ou territoriales, réunissant entre 10 et 30 entreprises de nature ou de taille différentes. Les huit opérations sélectionnées parviennent ainsi à mobiliser 130 sociétés dans la poursuite d'une démarche ACT.

Trois projets accompagnés misent sur l'échelle territoriale : celui de la communauté d'agglomération de La Rochelle (Charente-Maritime), avec le réseau d'associations et d'entreprises Coopérative Carbone, celui de l'association Dirigeants responsables de l'Ouest (à l'échelle des régions Bretagne et Pays de la Loire) et celui lancé par les entreprises mobilisées par la Manufacture des Capucins, tiers-lieu écologique du territoire de Vernon (Eure).

Quant aux opérations sectorielles, le dispositif va accompagner le projet « Décarbon'Alim 2023 » de l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (Adepale), le projet du Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM), celui porté par l'Institut technologique Forêt, cellulose, bois-construction et ameublement (FCBA) ainsi que les opérations des réseaux de partenaires de la société d'investissement Fibeas et de la start-up Toovalu au logiciel de gestion RSE éponyme.