Un nouvel appel à projets pour maîtriser les impacts du commerce en ligne

L'Agence de la transition écologique (Ademe) lance un appel à projets qui vise à maîtriser les impacts environnementaux, sociaux et économiques du commerce en ligne. L'objectif est d'accompagner le secteur « dans une accélération de sa transition écologique ».

Cet appel à projets baptisé « E-commit » est ouvert jusqu'au 13 septembre 2021. Il prévoit de financer des études appliquées à des cas concrets - « projets ou structures au périmètre clairement défini » - concernant le e-commerce sur les volets transport de marchandise, logistique et supply-chain. Sont concernés : les grandes plateformes, les enseignes omnicanales, le click and collect, les boutiques de proximité, les services de livraison de repas à domicile et également les producteurs locaux qui se lancent dans la vente en ligne de leurs produits. Les acteurs pouvant répondre à cet appel à projets sont les bureaux d'étude, les acteurs du e-commerce, les entreprises de la grande distribution, les start-ups, les entreprises « offreuses de solutions », les collectivités territoriales et les e-commerçants, les producteurs (ou regroupements de producteurs) locaux.