L'Ademe relance trois appels à projets à destination des entreprises

Trois appels à projets du volet « Démonstrateurs » du Programme d'investissements d'avenir (PIA), opéré par l'Ademe, sont ouverts jusqu'au 20 janvier 2021 à destination des entreprises. Ils permettent de financer des projets innovants dont les montants sont supérieurs à 2 millions d'euros. Le premier, « Systèmes énergétiques - Villes et territoires durables », concerne les systèmes énergétiques optimisés ; la production, la fourniture et les vecteurs énergétiques renouvelables ; et l'optimisation environnementale à l'échelle d'un bâtiment, d'un ilot, ou d'un territoire.



Le second appel à projet « Economie circulaire - Ecoefficience dans l'industrie, l'agriculture et l'eau » concerne l'éco-conception des produits et des services, la production plus efficiente en ressources matières et en énergie, la prévention de la production de déchets, l'optimisation de leur collecte et la production de ressources matières ou énergétiques secondaires, le traitement des déchets ultimes, et la collecte, le traitement et la distribution de l'eau, les solutions d'économie et de gestion de la ressource, les modèles d'affaires et de gestion innovants dans le domaine de l'eau.



Enfin le volet « Bioéconomie et protection de l'environnement » comprend la protection de l'environnement afin de préserver la biodiversité, la qualité de l'air, les ressources matières, l'énergie et l'eau, la bioéconomie visant à adopter de nouveaux modes de production, de valorisation ou de consommation des ressources, dont la biomasse.