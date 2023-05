L'Ademe lance l'appel à projets « Marche du quotidien »

L'Ademe a lancé, le 9 mai dernier, son premier appel à projets « Marche du quotidien » à destination des collectivités, dans le cadre du Plan vélo et marche 2023-2027 et du programme national « ID Marche » de soutien aux mobilités piétonnes. L'objectif est de « donner une impulsion à la mobilité piétonne du quotidien afin qu'elle soit intégrée dans les politiques publiques de mobilité et d'aménagement du territoire ». Il vise notamment à accompagner les politiques publiques locales et d'en diffuser les bonnes pratiques.

L'appel à projets est basé sur trois axes. Le premier concerne le lancement d'études stratégiques sur l'intégration de la mobilité piétonne dans les politiques publiques et leur évaluation. Le deuxième prévoit des expérimentations pour préfigurer des aménagements des espaces publics favorables à la marche. Enfin, le troisième vise à soutenir des actions d'animation et de communication.

Les projets pourront être financés à hauteur de 50 % au maximum du montant total des dépenses éligibles, dans la limite de 89 000 € d'aide par porteur de projet. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 juin 2023.