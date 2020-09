L'Ademe publie une méthode harmonisée d'observation des déchets des activités économiques

L'Agence de la Transition écologique (Ademe) publie un guide présentant une méthode harmonisée d'observation des déchets des activités économiques (DAE). Ce guide, répond à une demande des acteurs concernés, en particulier des conseils régionaux et des observatoires locaux.

« Les conseils régionaux et leurs observatoires locaux, qui intègrent désormais les DAE dans la planification de la politique locale d'économie circulaire, ne disposaient pas jusqu'alors de méthode harmonisée d'observation. » explique l'Ademe, rappelant que ces déchets représentent des gisements évalués à 76 millions de tonnes, dont 11 millions de tonnes de déchets dangereux. « L'enjeu [était] d'harmoniser les indicateurs, qui étaient jusqu'alors déterminés par territoire, et de proposer une lecture nationale, grâce à une terminologie commune. »

Le guide propose de répondre à plusieurs besoins : connaissance de la production régionale de DAE, des imports et exports, de la valorisation, de l'élimination et suivi de DAE spécifiques. Pour chacune de ces thématiques, le guide synthétise les besoins et les indicateurs exprimés par les acteurs de la planification et propose des entrées pour chacun de ces besoins et indicateurs. Il propose aussi une référence à des fiches méthodes spécifiques, une liste de contacts référents et des définitions clés. Les fiches méthodes et les outils peuvent être téléchargés sur le site internet Optigede, le centre de ressources économie circulaire et déchets.