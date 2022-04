L'Ademe invite les industriels à auditer leur stratégie de décarbonation

Lancée initialement en octobre 2021, une aide du gouvernement en matière de décarbonation arrive bientôt à son terme. L'appel à candidatures Expedite (pour Expérimentations d'accompagnement pour favoriser la décarbonation industrielle) se clôturera le 1er juin 2022. Ce dispositif, conduit par l'Agence de la transition écologique (Ademe), offre à des industriels l'opportunité d'auditer leur consommation énergétique ou de nouveaux investissements bas carbone.

« Expedite n'est pas un guichet de financement des investissements, mais l'opportunité de tester de nouveaux types d'études, préalables à un engagement le plus objectivé possible dans des investissements de décarbonation », souligne l'Ademe. Mandatés par l'agence, des bureaux d'études s'intéresseront plus particulièrement à : la définition de trajectoires d'investissements bas carbone, pour le bureau GreenFlex, l'étude d'opportunité de mix énergétique bas carbone, pour Indigo, l'audit d'effacement de la consommation électrique d'un site industriel, pour le consortium Akajoule-Opeo-Enerdigit-OID, et l'audit d'une stratégie d'approvisionnement en énergies décarbonées, pour Opéra Énergie et Naldéo. Depuis le lancement de cette aide, 73 expérimentations présentées par 52 entreprises sont déjà accompagnées. À noter que la quatrième thématique a finalement obtenu un nombre suffisant de candidatures, indique l'Ademe.