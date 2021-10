Un groupement d'intérêt scientifique dédié à l'écoconception des produits agro-alimentaires

L'Agence de la transition écologique (Ademe), l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) et les Instituts techniques agricoles (Acta) et agro-alimentaires (Actia) renforcent leur collaboration pour soutenir les filières dans la démarche d'écoconception de leurs produits. Le 29 septembre, ils ont annoncé la création d'un groupement d'intérêt scientifique (GIS), baptisé « Revalim », sur l'évaluation environnementale des produits agricoles et alimentaires. Ses missions, pendant cinq ans, seront d'« élaborer des méthodes et des données permettant d'accompagner les acteurs des filières agricoles et alimentaires dans leurs démarches d'écoconception des modes de production, de transformation et de distribution des produits, ainsi que de développer des supports pour l'information des consommateurs ».

Les partenaires continueront à faire progresser les méthodes d'analyse de cycle de vie (ACV) « pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux au niveau agricole (biodiversité, stockage du carbone, écotoxicité, changements d'usages des sols) et au niveau de la transformation alimentaire (procédés, emballages) ».

Développée par l'Ademe et l'Inrae, la base de données Agribalyse intègre, depuis septembre 2020, les données d'analyse de cycle de vie de l'ensemble des produits alimentaires proposés aux consommateurs.