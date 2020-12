L'Ademe aide les particuliers à simuler en ligne leur empreinte carbone

L'Agence de la transition écologique (Ademe) et l'Association Bilan Carbone (ABC) lancent l'outil en ligne « Nos gestes climat » qui permet aux particuliers de simuler leur empreinte carbone.

Cet outil a été développé par Ecolab, service numérique créé par l'Ademe, en partenariat avec les services de beta.gouv.fr. Il permet à chacun de calculer son empreinte carbone dans différents domaines, de l'alimentation aux transports, en passant par le logement, et propose « des actions concrètes et adaptées pour la réduire », explique l'Ademe. Ces actions sont chiffrées et personnalisées au regard des informations renseignées.

Testé auprès de 55 000 « bétatesteurs », cet outil est accessible par ordinateur ou smartphone directement sur nosgestesclimat.fr. Les utilisateurs sont également invités à partager leurs retours avec l'Ademe et l'ABC afin de faire évoluer l'outil.