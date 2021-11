L'Ademe cible le potentiel d'atténuation des émissions agricoles par régions

L'Agence de la transition écologique (Ademe) a mis en ligne treize fiches qui évaluent, pour chacune des 13 régions métropolitaines, le potentiel d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur agricole. Ces fiches régionales ont été élaborées avec l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae).

« L'Ademe propose aux acteurs régionaux – décideurs publics et acteurs du monde agricole – des fiches régionales sur les leviers techniques pour la réduction des émissions GES et pour le stockage de carbone dans le secteur agricole », souligne Jérôme Mousset, directeur bioéconomie et énergies renouvelables de l'Ademe.

Ces fiches émanent des résultats clés issus du projet de recherche Banco de l'Ademe (étude parue en mars 2018), et de l'étude « 4 pour 1000 », publiée par l'Inrae en juin 2019. Les résultats ont abouti à des évaluations, par pratiques, des potentiels d'atténuation des GES et de stockage de carbone dans les sols et leurs coûts associés. Chaque fiche inclut des éléments de contexte régionaux sur l'agriculture et ses émissions de gaz à effet de serre, sur les pratiques clés et leurs coûts et sur les dispositifs d'accompagnement pour le déploiement des actions.