Films agricoles : Adivalor soutient l'installation d'une nouvelle unité de recyclage

Adivalor, l'éco-organisme de la filière agricole, lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour la création d'une unité de recyclage de films agricoles étirables usagés. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier 2021.

Selon Adivalor, plus de 20 000 tonnes de films agricoles d'enrubannage sont utilisées chaque année, « indispensables pour la bonne conservation des fourrages en élevage ». Les collectes de ce type de films agricoles usagés « sont en constante augmentation ».19 000 tonnes ont ainsi été collectées en 2019, soit un taux de collecte estimé à plus de 70 %. Mais les capacités de recyclage, actuellement disponibles en France, sont insuffisantes. « Ce projet lancé et piloté par Adivalor vise donc à disposer en France d'une unité de recyclage (broyage, nettoyage, séchage et régénération) capable de valoriser 10 000 tonnes minimumde films agricoles usagés d'enrubannage », explique Pierre de Lépinau, directeur général d'Adivalor.

Cette nouvelle unité « sera configurée pour produire des matières plastiques recyclées de haute qualité, qui pourront être utilisées en remplacement de matières plastiques vierges ». Elle est prévue pour l'été 2023 et viendra s'additionner aux deux installations déjà existantes en France.