Administration de l'environnement : la Driee Ile-de-France fusionne

L'État a décidé de réformer l'administration de l'environnement en Ile-de-France. Un décret, publié ce jeudi 10 mars au Journal officiel, fusionne à la date du 1er avril 2021 la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (Driee) et la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (Driea).

Le nom du nouveau service déconcentré de l'État ? La direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France (Drieat). « Cette transformation doit permettre de gagner en lisibilité et en efficience pour une action de l'État renforcée sur un territoire qui doit notamment faire face à des défis majeurs dans les domaines de la transition écologique et de l'aménagement du territoire », a expliqué la ministre de la Transition écologique en Conseil des ministres.

La Drieat a vocation à « mettre en œuvre de façon intégrée les politiques publiques dans ces domaines » et à « assurer une meilleure synergie des missions et des compétences des deux directions actuelles », a ajouté Barbara Pompili.