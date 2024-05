Émissions des véhicules lourds : le règlement européen est définitivement adopté

Après le Parlement européen, le 10 avril dernier, le Conseil de l'UE a adopté à son tour, lundi 13 mai, le texte du règlement sur les normes d'émissions de CO 2 des véhicules utilitaires lourds finalisé en trilogue en janvier. Les nouveaux autobus urbains entrant sur le marché devront avoir réduit leurs émissions de 90 % en 2030, puis atteindre le « zéro émission » en 2035.

Pour les camions de plus de 16 tonnes, l'effort attendu est un peu moins important : - 45 % en 2030-2034, par rapport aux niveaux de 2019, - 65 % en 2035, - 90 % à partir de 2040. Ces objectifs s'appliqueront aux camions moyens, aux camions lourds de plus de 7,5 tonnes et aux autocars, ainsi qu'aux véhicules professionnels à partir de 2035. Ce règlement va désormais être publié au Journal officiel de l'UE. Il entrera en vigueur vingt jours après.