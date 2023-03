Éco-score : une concertation sur la méthode de calcul de l'impact environnemental des produits alimentaires

La secrétaire d'État chargée de l'Écologie, Bérangère Couillard, a présenté, le 27 mars aux parties prenantes, l'outil de calcul de l'empreinte environnementale des produits alimentaires, Écobalyse, et ouvre la concertation sur le sujet. Cet outil « préfigure le futur Éco-score français des produits alimentaires » qui sera déployé à partir de 2024, indique le communiqué de presse. Il « s'appuie sur les 16 critères d'impact de l'analyse du cycle de vie des produits (changement climatique, épuisement des ressources, consommation d'eau, eutrophisation, etc.) complétée par des critères valorisant la préservation de la biodiversité (infrastructures agroécologiques, diversité des cultures, conditions d'élevage, etc) ».

Un simulateur de calcul a été mis en ligne. Il permet, en renseignant la quantité d'ingrédients, leur provenance et le mode de production (bio ou conventionnel), de calculer l'impact environnemental global d'une recette. L'outil calcule également l'impact des étapes de transformation, d'emballage, de distribution et de consommation. Au final, un score d'impacts par kilogramme de produit est calculé, ainsi que la part de chaque poste dans ces impacts (ingrédients, transports, emballage…). L'outil détaille également l'impact du produit pour chaque indicateur (eutrophisation, biodiversité…).

« Plusieurs expérimentations d'Éco-score des produits alimentaires (18) ont été réalisées depuis 2021. Ces expérimentations ont permis d'explorer différentes méthodes de calcul et modalités d'affichage du score d'impact environnemental », souligne le communiqué.