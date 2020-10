L'Afhypac change de nom et devient France Hydrogène

L'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible (Afhypac) change de nom et devient « France Hydrogène ». Réunis le 7 octobre en assemblée générale, les 200 membres de l'association professionnelle ont choisi ce nouveau nom pour « inscrire l'association dans la forte dynamique de développement de l'hydrogène en France ».

Le 8 septembre dernier, les ministres Bruno Le Maire et Barbara Pompili ont présenté la nouvelle stratégie hydrogène du Gouvernement qui vise à lancer une filière industrielle en France. Le Gouvernement vise une capacité de production d'hydrogène de 6,5 GW d'ici 2030 au moyen d'électrolyseurs et prévoit 7 milliards d'euros.

« L'hydrogène va devenir une industrie stratégique pour notre pays. Notre association se doit de refléter cette nouvelle dimension. Et le premier pas pour accompagner cette évolution, c'est un nouveau nom clair, lisible et immédiatement compréhensible par tous les publics. Ainsi, nous réaffirmons nos ambitions : porter haut et fort les couleurs de l'hydrogène, refléter cette puissante dynamique et la faire rayonner en France comme à l'international ! », déclare Philippe Boucly, président de France Hydrogène.

Afin de favoriser le développement de projets territoriaux, la création de délégations régionales a également été inscrite dans les statuts de l'association.