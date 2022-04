L'Afnor publie un guide des bonnes pratiques pour écoconcevoir les services numériques

L'Association française de normalisation (Afnor) vient de publier un guide qui fournit des bonnes pratiques à toutes les organisations publiques et privées souhaitant réduire l'impact environnemental de leurs services numériques. « Construit de manière chronologique, ce guide apporte des bonnes pratiques d'écoconception tout au long du cycle de vie du service : expression, définition et priorisation des besoins, conception, réalisation, utilisation et exploitation, maintenance et décommissionnement », explique l'Afnor.

Le guide « couvre les périmètres de la stratégie, des contenus, du frontend (côté client), de l'architecture, des spécifications, de l'espace et interface utilisateur, du backend (côté serveur) et de l'hébergement ». Il propose également des indicateurs et des éléments de contrôle qualitatifs et quantitatifs pour appliquer ces bonnes pratiques de manière effective, tels que le pourcentage de fonctionnalités réutilisables, le volume de données chargées/rechargées (Mo) redondantes, etc.

Trente-trois acteurs du numérique et défenseurs de l'environnement ont contribué à son élaboration.