L'Agence de l'eau Rhône méditerranée Corse lance un appel projets eau et participation citoyenne

« La participation citoyenne peut être un puissant moteur pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de projets ambitieux pour l'eau et les milieux aquatiques », estime l'Agence de l'eau Rhône-méditerrannée Corse (RMC). Pour actionner ce levier, elle a donc lancé un appel à projets « eau et participation citoyenne ». L'idée ? Encourager les projets d'animation de débats avec le grand public sur les enjeux de l'eau dans un contexte de changement climatique. Cette initiative vise également l'expérimentation d'actions concrètes, portant sur un ou plusieurs enjeux de l'eau sur le territoire, qui pourraient ensuite être déployées à plus grande échelle. Dans l'idéal, l'agence attend des projets qui combinent ces trois approches : phase d'écoute, débats d'idées, actions et expérimentations.

Cet appel à projets s'adresse aux collectivités des bassins Rhône-Méditerranée et Corse, compétentes en matière d'eau, d'environnement, d'urbanisme et/ou d'aménagement du territoire. Les aides de l'agence pourront s'élever jusqu'à 70 % du montant du projet. L'enveloppe financière totale pour cet appel à projets est de 700 000 euros. Les candidatures sont à déposer jusqu'au 31 janvier 2021 sous format papier aux délégations régionales de l'agence de l'eau RMC. La sélection aura lieu en mars et les décisions d'attribution des aides à partir d'avril 2021.