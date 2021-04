Agriculture et climat : l'agence de l'eau Seine-Normandie lance un appel à projets

L'agence de l'eau Seine-Normandie lance un appel à projets, doté de 5 M€, qui vise à accompagner le secteur agricole à s'adapter au changement climatique. Les candidatures sont ouvertes aux exploitations agricoles, chambres consulaires, instituts techniques agricoles, associations, collectivités ou entreprises du bassin Seine-Normandie jusqu'au 30 septembre 2021.

L'appel à projets vise les structures qui développent des solutions pour une agriculture cherchant à atténuer l'impact de son activité sur la ressource en eau et le changement climatique déjà à l'œuvre. L'amélioration de la qualité des sols en faveur de la gestion de l'eau est aussi un axe fort. Les projets recherchés devront contribuer à développer des activités agricoles économes en eau et à bas niveau d'intrants, maintenir et déployer les activités d'élevage à l'herbe ou améliorer les sols et leur biodiversité.

L'appel à projets permettra de cofinancer des projets jusqu'à 80 % de leur besoin, tels que des études, des expérimentations, des formations ou certains investissements comme l'acquisition de matériel permettant d'abreuver les animaux.