Filières agricoles à bas niveau d'intrants : l'Agence de l'eau Seine-Normandie lance un appel à projets

L'agence de l'eau Seine-Normandie lance un appel à projets pour développer les filières agricoles à bas niveau d'intrants.

Il vise ainsi l'agriculture biologique, la production de chanvre, de luzerne et sainfoin, l'herbe et les prairies ainsi que la biomasse et le bocage énergie. Le budget accordé en 2020 sera de 4 millions d'euros pour un financement des actions jusqu'à 40 %.

Les conditions pour y accéder ? S'engager à atteindre, au bout de cinq ans, un objectif de 25 % des surfaces en production bas niveau d'intrants grâce au projet, dans les zones à enjeu pour l'agence de l'eau. Les territoires visés en priorités sont les aires d'alimentation de captages, les zones humides ou littorales, les zones soumises à érosion ou ruissellement des sols.

Deux sessions de candidature sont prévues. Les dossiers devront être transmis à la direction territoriale de l'agence de l'eau Seine-Normandie soit avant le 31 mars 2020, soit avant le 30 juin 2020.