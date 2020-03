Confort des bâtiments performants : l'Agence Qualité Construction publie un protocole de mesure

L'Agence Qualité Construction (AQC) vient de mettre en ligne un protocole permettant aux professionnels de préciser les ressentis et les observations relatives au confort et aux ambiances intérieures dans les bâtiments performants. L'AQC a conçu ce protocole en collaboration avec le Centre de développement des éco-entreprises (CD2E), Envirobat Occitanie, le Réseau breton bâtiment durable et Ville et aménagement durable. Par la mesure de plusieurs indicateurs, ce document « apporte des données quantifiables et des informations complémentaires lors des audits in situ » des bâtiments, explique l'AQC. Les indicateurs sont relatifs aux conforts hygrothermique, acoustique et visuel, à la qualité de l'air intérieur et à l'eau chaude sanitaire. Pour chaque indicateur, le document précise le type de matériel de mesure.

Ce protocole a bénéficié du soutien financier du Programme d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique (Pacte) ainsi que de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).