L'agglomération de Strasbourg recense les plateformes de réemploi des matériaux du BTP

L'Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin) lance un appel à manifestation d'intérêt (AMI) afin de recenser les projets existants ou en création de plateformes de réemploi et de recyclage des matériaux du bâtiment et travaux publics (BTP) sur son territoire.

L'AMI vise à favoriser les initiatives, le développement et la pérennisation des filières dans un contexte de tension sur le marché des matériaux. Les acteurs économiques (entreprises, groupement d'entreprises, associations, entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS), structures d'insertion, etc.) développant ou souhaitant développer une plateforme ont jusqu'au 9 septembre 2022, pour déposer leur candidature.