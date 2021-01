Déchets électroniques : les éco-organismes sont réagréés pour un an

Les éco-organismes de la filière REP des déchets électriques et électroniques (DEEE) viennent d'être réagréés jusqu'au 31 décembre 2021 : Ecosystem pour les équipements de catégorie 3 (lampes), PV Cycle pour les DEEE de catégorie 7 (panneaux photovoltaïques), Ecologic et Ecosystem pour les cinq autres catégories d'équipements (équipements d'échange thermique, écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2, gros équipements, petits équipements, petits équipements informatiques et de télécommunication). La société Ocad3e est, quant à elle, agréée en tant qu'organisme coordonnateur pour un an également.

Exceptionnellement, ces agréments sont octroyés pour un an contre cinq ans habituellement. La préparation du prochain cahier des charges de la filière a pris du retard en 2020 à cause de la crise sanitaire liée à la covid-19. Tous les éco-organismes devront refaire une demande d'agrément courant 2021 sur la base du nouveau cahier des charges, pour la période 2022-2027.