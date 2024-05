Agriculture bio : inquiétudes autour des ambitions et politiques de soutien

« Le Gouvernement et ses alliés de droite ont profité de l'examen de l'article premier de la loi d'orientation agricole pour supprimer du code rural tout objectif chiffré de développement de l'agriculture biologique et des cultures de légumineuses. Cette manœuvre est effrayante sur le fond comme sur la forme », dénonce l'association Agir pour l'environnement (APE). Dans le cadre de l'examen du projet de loi de souveraineté agricole, actuellement à l'Assemblée nationale, les députés du groupe Horizons et apparentés, ont fait adopter, le 17 mai, un amendement visant à redéfinir l'article 1er et les grandes orientations pour l'agriculture de demain.

Cette réécriture prévoit désormais « de promouvoir la conversion et le développement de l'agriculture et des filières biologiques (…) en veillant à l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché national ». Ainsi, l'objectif chiffré de développement de l'agriculture biologique disparaît (15 % de la surface agricole utile en 2022). Cet objectif n'a pas été atteint (la bio représentait 10,7 % de la SAU, fin 2022) et une nouvelle cible a été inscrite dans le plan Ambition bio, présenté en février : atteindre 18 % de la SAU en 2027. Ce but devrait être confirmé par voie réglementaire, a indiqué le ministre Marc Fesneau, interpelé par de nombreux députés mécontents.

Mais c'est surtout la nouvelle formulation qui inquiète. « La version antérieure du code rural reconnaissait à l'agriculture biologique une valeur environnementale majeure, qui justifie en soi son développement pour le bien commun, indépendamment des cadres économiques arbitraires et fluctuants. La nouvelle rédaction réduit l'agriculture biologique à une "niche" dépendant exclusivement du bon vouloir des acteurs économiques et des dynamiques néolibérales dogmatiques », déplore Jacques Caplat, coordinateur de campagne d'APE.

Le rééquilibrage entre l'offre et la demande, c'est notamment ce que demandent la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs, afin de « redonner de la valeur aux produits AB ». Les deux syndicats plaident pour une refonte des soutiens à la bio, en conditionnant notamment les aides à la conversion « à une contractualisation portant à la fois sur le volume, le prix et la durée ou à une étude de marché en vente directe ». Un changement de paradigme puisque, jusque-là, la politique visait à soutenir le développement de l'offre (et des volumes) et à stimuler la demande.