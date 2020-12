Agriculture : une application pour améliorer le dialogue avec les riverains

La Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire lance, avec la région Bourgogne Franche-Comté, une application, Agricivis, pour permettre aux agriculteurs de communiquer en temps réel avec les riverains sur les épandages de produits phytosanitaires, les alertes sanitaires, la météo.... « Les agriculteurs sont de plus en plus observés et il est nécessaire que les pratiques agricoles soient mieux comprises. Tout le monde peut voir ce qui se passe sur une parcelle agricole. Il est plus difficile de savoir exactement quel travail l'agriculteur est en train de réaliser », explique Bernard Lacour, le président de la Chambre d'agriculture. Les agriculteurs pourront informer sur de futurs épandages à 24h, 48h et 96h dans un rayon d'un kilomètre, sur des prévisions de grêle, de crue ou d'inondations, sur des vols de matériels, la présence de véhicules agricoles sur la chaussée ou encore des épizooties. Améliorer l'information des riverains de parcelles traitées était l'un des objectifs des chartes départementales d'engagements d'utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Le code rural prévoit en effet que les utilisateurs de produits phytosanitaires informent, avant les traitements, les résidents et les personnes présentes. Ces chartes doivent également indiquer les distances de sécurité et, le cas échéant, les mesures apportant des garanties équivalentes permettant de réduire ces distances. Mais un an après la mise en place de ces dispositifs, et alors que la majorité des chartes départementales ont été adoptées, beaucoup omettent cet objectif, déplorent plusieurs parties prenantes.