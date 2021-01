Plan de relance : des appels d'offres pour soutenir les jardins partagés et l'agriculture urbaine

Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement souhaite soutenir des projets d'agriculture urbaine. L'ambition est « d'accompagner des projets locaux à visée environnementale et sociale pour les populations des zones urbaines et périurbaines (notamment dans les quartiers prioritaires et zones de renouvellement urbain) », indique le ministère de l'Agriculture. Une enveloppe de 17 millions d'euros sera consacrée aux jardins partagés. Les premiers appels à projets départementaux ont été lancés cette semaine par les préfectures. Associations, collectivités et bailleurs sociaux peuvent postuler. L'objectif est de financer des investissements matériels, immatériels et des prestations de formation-animation. En parallèle, une dotation de 34 millions d'euros permettra de renforcer le soutien aux projets d'agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain. Les 27 premiers lauréats de l'opération « Quartiers fertiles », pilotée par l'Agence nationale de la rénovation urbaine (Anru), ont été dévoilés le 7 décembre dernier.