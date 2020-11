Agrivoltaïsme : Sun'Agri et Rgreen Invest lance une initiative pour équiper 300 exploitations agricoles

Le 5 novembre, Sun'Agri et Rgreen Invest ont annoncé vouloir mobiliser 1 milliard d'euros d'ici 2025 pour développer l'agrivoltaïsme. Cette initiative privée, dénommée « Cultivons Demain ! », est soutenue par Banque européenne d'investissement, BPI France et les Chambres d'agriculture de France. Les deux partenaires annoncent avoir déjà levé 200 millions d'euros, par le biais d'une structure de financement dédiée, nommée Râcine.

Avec cette initiative, Sun'Agri et Rgreen Invest souhaitent « financer l'équipement de 300 exploitations en France en solutions innovantes permettant l'amélioration des rendements agricoles et la production d'énergie verte ». Ces 300 exploitations représenteront 1 500 à 2 000 hectares. L'objectif est de rendre accessible l'« agrivoltaïsme dynamique », une solution qui permet, avec l'installation d'ombrières photovoltaïques de « réaliser des économies d'eau de l'ordre de 20 % et d'optimiser la croissance des plantes cultivées à l'abris des aléas climatiques ».

Par ailleurs, les deux entreprises indiquent que l'initiative Cultivons Demain ! « est encadrée par une charte qui assure que "l'agriculteur est le premier intéressé au projet dans toutes ses composantes" ». Elles expliquent que le pilotage des projets « est indépendant du producteur d'électricité afin d'assurer que la production agricole soit prioritaire sur la production électrique ». « La mise en place de parcelles témoins, la réversibilité des systèmes installés ou encore l'évaluation, par des tiers indépendants, des résultats qui seront rendus publics sont autant de garanties cruciales pour l'agriculteur. »