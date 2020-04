Covid-19 : l'agence de l'eau Adour-Garonne annonce des mesures de soutien aux filières eau et assainissement

L'agence de l'eau Adour-Garonne a annoncé deux premières mesures d'urgence pour soutenir l'ensemble des filières eau et assainissement. Le conseil d'administration les a adoptées le 22 avril 2020.

L'agence va tout d'abord modifier des conditions de versement des acomptes et des soldes d'aides pour accélérer les paiements. Elle compte également aider, dans certains cas, les collectivités et les délégataires dans leur gestion des boues. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) avait en effet estimé dans un avis, que les boues d'épuration produites durant l'épisode épidémique ne devaient pas être épandues sans hygiénisation préalable.

L'Agence prendra en charge à un taux maximal de 50 %, les surcoûts de la filière épandage direct en mobilisant une première dotation exceptionnelle de 2 M€. « L'objectif est d'accompagner les collectivités ou leurs délégataires et les industriels concernés, par la mise en œuvre de solutions de gestion exceptionnelles des boues liées au Covid-19 », souligne l'agence.

Cette mesure de soutien avait été annoncé par Élisabeth Borne, lors de son audition à l'Assemblée nationale. « Dans une circulaire du 2 avril, les préfets ont été mobilisés pour accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de ces mesures pour assister les collectivités concernées pour rechercher des techniques alternatives à l'épandage, avait-elle indiqué. Les Agences de l'eau pourront apporter des mesures de soutien, notamment la compensation des surcoûts liés à la gestion de ces boues non-hygiénisées vers des sites de traitement non saturés ».

Les autres agences de l'eau travaillent sur des mesures du même type et devraient faire des annonces dans les prochaines semaines.