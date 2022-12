Chauffage au bois : l'aide aux ménages est opérationnelle

Le ministre délégué aux Comptes publics, Gabriel Attal, l'avait promis : le « chèque bois » sera bel et bien opérationnel, dès le mardi 27 décembre, pour 2,6 millions de ménages se chauffant principalement au bois. Complémentaire du chèque énergie, cette aide exceptionnelle sera attribuée selon le revenu des personnes et le type de combustible utilisé. D'un montant compris entre 50 et 200 euros, il sera envoyé aux bénéficiaires à partir du mois de février 2023.

La demande devra être s'effectuer, jusqu'au 30 avril 2023, auprès de l'Agence de Services et de Paiements (ASP), accompagnée d'un justificatif : facture nominative d'un montant minimal de 50 euros, ou attestation pour les ménages en chauffage collectif. Comme le chèque énergie, ce « chèque bois » s'utilise auprès d'un vendeur de bois ou d'autres fournisseurs pour payer toute facture d'énergie. Pour l'État, le coût de la mesure s'élèvera à 230 millions d'euros. En 2021, les ventes de chaudières au bois ont plus que doublé.