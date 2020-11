Plan de relance : lancement des premières mesures pour l'agriculture

Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a annoncé le 17 novembre le lancement des premières mesures en faveur de l'agriculture, prévues dans le cadre du plan de relance. Il s'agit d'un premier volet d'actions, représentant une enveloppe de 455 millions d'euros, examinées par le conseil d'administration de FranceAgriMer. « Ces guichets seront lancés entre fin novembre 2020 et début janvier 2021, et resteront ouverts en continu en 2021 et 2022. (...) L'ensemble des mesures du plan France Relance sera disponible au plus tard début 2021 », précise le ministère.

Une enveloppe de 50 M€ est dédiée à la structuration des filières agricoles et agroalimentaires. Elle permettra de financer « des dépenses immatérielles et des investissements matériels pour des projets visant à développer les filières (...) (hors protéines végétales, déjà couvertes par le plan protéines) ». Le guichet ouvrira d'ici fin novembre.

Un budget de 135 M€ sera consacré à l'acquisition d'équipements plus performants d'un point de vue environnemental. Soixante-dix millions d'euros accompagneront les agriculteurs dans l'investissement dans des matériels de prévention des aléas climatiques (gel, grêle ou sécheresse). Ces aides seront disponibles début 2021.

Enfin, 130 M€ sont dédiés à la modernisation des abattoirs afin d'améliorer la protection des animaux et le respect des réglementations sanitaires et environnementales.

« Un conseil d'administration additionnel est fixé le 27 novembre prochain et permettra de soumettre au vote les autres décisions, en particulier les listes de matériels éligibles aux aides à l'investissement, et ce, afin de respecter le calendrier d'ouverture des dispositifs », indique le ministère.