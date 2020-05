Protection des riverains : 30 millions d'euros pour accompagner la mise en place des ZNT

Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a annoncé, le 9 mai, l'ouverture d'un dispositif national pour accompagner les agriculteurs dans la mise en place des zones de non traitement (ZNT).

Une enveloppe de 30 millions d'euros permettra d'aider les agriculteurs qui investissent dans des matériels performants afin de réduire les distances de traitement, et / ou choisissent des itinéraires techniques alternatifs. Les Groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE) et les Coopératives d'utilisation de matériel agricole (Cuma) pourront également bénéficier du dispositif.

« Géré par FranceAgriMer, le dispositif sera ouvert à partir de mi-juin et jusqu'au 31 décembre 2020. Il permettra de soutenir financièrement l'achat de matériel d'application des produits phytosanitaires plus performant, permettant de réduire significativement la dérive ou la dose de pulvérisation de produits phytosanitaires, ainsi que l'achat de matériel permettant de mettre en place des itinéraires techniques alternatifs à l'utilisation des produits phytosanitaires », précise le ministère.