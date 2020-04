Covid-19 : les opérateurs publics de l'eau organisent un réseau de solidarité

Le réseau France Eau Publique, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et l'association des maires de France ont lancé un réseau d'entraide opérationnels entre acteurs publics d'eau et d'assainissement pour mieux gérer la crise.

© Régie Eau d'Azur Le réseau de solidarité de la FNCCR, de France eau publique et de l'AMF proposent des dépannages matériels et humains ainsi que des interventions d'urgence



Dorothée Laperche, journaliste

