Aides à la reconstruction après inondations : de nouvelles communes bénéficiaires

Dix-huit communes supplémentaires du département des Landes vont pouvoir bénéficier du dispositif expérimental « Mieux reconstruire après inondation » à la suite de la publication d'un arrêté ministériel au Journal officiel du 4 mai.

Il s'agit de communes ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle après les inondations survenues entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021 et entre le 9 et le 12 décembre 2021 : Arue, Bascons, Biscarrosse, Commensacq, Gaillères, Herm, Labenne, Lubbon, Lucbardez-et-Bargues, Mées, Messanges, Moliets-et-Maa, Pouydesseaux, Saint-Michel-Escalus, Seignosse, Soorts-Hossegor, Sorde-l'Abbaye, Tarnos. Ces communes s'ajoutent à celles désignées par deux arrêtés précédents. En septembre 2021, 49 communes des Landes et 18 des Alpes-Maritimes avaient été désignées, suivies, en décembre, par dix autres communes landaises.

Créé par la loi de finances pour 2021, le dispositif vise à réduire la vulnérabilité du bâti existant dans les communes ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle depuis moins d'un an. Il consiste en une aide financière et un accompagnement administratif des sinistrés, suivant des modalités qui peuvent varier selon les territoires désignés. Pour le département des Landes, il permet la prise en charge à 80 % des opérations de diagnostic individuel de vulnérabilité des biens d'habitations ainsi que les travaux diagnostiqués de protection de ces biens contre les inondations, avait précisé la préfète en octobre 2021.