Air liquide et Eni s'associent pour développer des solutions de captage de CO2 en Méditerranée

Deux géants mondiaux des hydrocarbures s'allient pour participer à la décarbonation du bassin méditerranéen. Le groupe gazier français Air liquide et l'entreprise pétrogazière italienne Eni ont signé, ce lundi 21 mars, un protocole d'accord dans cette optique. Ensemble, ils ambitionnent d'étudier les « solutions permettant de réduire en priorité les émissions de CO 2 des industries les plus difficiles à décarboner » de la région, en France comme ailleurs.

Les solutions en question concernent tout ce qui peut être en rapport avec le captage, le stockage, le transport et la séquestration du dioxyde de carbone (CCS). « Nous voulons promouvoir un processus de durabilité environnementale, économique et sociale, en soutenant la continuité des activités industrielles, dont le ciment et l'acier, qui sont au cœur de l'économie italienne », s'explique Luigi Ciarrocchi, directeur CCS et agrocarburants chez Eni.