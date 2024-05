Aires marines protégées en Méditerranée : deux associations attaquent les textes autorisant le chalutage

« En Méditerranée, la France autorise dans ses aires marines dites "protégées" des méthodes de pêche hautement destructrices, telles que le chalutage de fond, malgré une interdiction au niveau européen », dénoncent les associations Bloom et ClientEarth. Les deux ONG annoncent, ce mardi 28 mai, avoir adressé un recours gracieux au secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, lui demandant de modifier trois arrêtés qui autorisent « implicitement et à tort » l'usage du chalut, de la drague et de la senne dans les aires marines protégées (AMP) françaises de la Méditerranée désignées au titre de la protection des prairies sous-marines, des coraux et des bancs de maërl.

Les associations estiment que la France ne respecte pas le règlement européen du 21 décembre 2006 relatif aux mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée. « Ce règlement interdit le chalutage de fond, le chalutage pélagique, la senne coulissante ou encore la drague dans l'ensemble des AMP abritant certains habitats vulnérables », expliquent-elles. Or, la France « continue [dans ces zones] d'autoriser les pratiques les plus destructrices par le biais de différents arrêtés et actes dérogatoires », ajoutent-elles, citant un certain nombre de lieux emblématiques en danger : parc national des Calanques, Plateau du Cap Corse, Cap d'Agde, ou encore Côte bleue marine, au large de Martigues.

« Le simple fait que la France autorise des chalutiers à pêcher dans des aires protégées qui devraient être fermées au chalutage est une hérésie, s'indigne Nils Courcy, juriste à ClientEarth. Le cadre légal européen n'est pas respecté. L'interprétation qu'en fait la France est contraire à la lettre et à l'esprit des textes et bafoue les grands principes environnementaux européens. À un an de la conférence des Nations Unies sur les océans qu'elle accueillera à Nice, la France se doit d'être cohérente et crédible sur ce dossier. »

En l'absence de réponse du Gouvernement, les associations attaqueront les textes contestés en justice. Ce qui est fort probable puisque Hervé Berville avait déclaré devant le Sénat en mars 2023 que la France était totalement opposée à la mise en œuvre de l'interdiction des engins de fonds dans les AMP. A moins que le secrétaire d'État ait changé d'avis depuis qu'il a pris en charge les compétences Biodiversité au sein du Gouvernement.