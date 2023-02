Alain Schnapper succède à Anne Mollet à la direction de de la Communauté des entreprises à mission.

Depuis quatre ans, Alain Schnapper assurait déjà la vice-présidence du bureau de la Communauté des entreprises à mission et la présidence de son comité de mission. Il prend désormais la direction de l'association, en remplacement d'Anne Mollet. Avant de créer sa propre société de conseil, baptisée Gouvernance responsable, cet ingénieur de l'École des mines de Paris a effectué une grande partie de sa carrière dans le secteur de la production et de la chaîne logistique, notamment au sein d'ArcelorMittal et du groupe Pomona (grossiste-distributeur pour la restauration hors domicile).

La question du rôle des entreprises dans la société l'intéresse depuis longtemps. Avec sa mère, la sociologue et politologue Dominique Schnapper, il est ainsi l'auteur de Puissante et fragile, l'entreprise en démocratie, un essai sur ce sujet paru en 2020 aux éditions Odile Jacob. Depuis 2018, Alain Schnapper est par ailleurs praticien associé à la chaire « Théorie de l'entreprise-modèles de gouvernance et création collective » de l'École des mines ParisTech.

Au sein de la Communauté des entreprises à mission, il sera chargé de structurer et de développer ce réseau d'un millier d'entreprises qui ont inscrit leur raison d'être dans leurs statuts, en lien avec les défis sociaux et environnementaux actuels.