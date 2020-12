Projets alimentaires territoriaux : un nouvel appel à projets pour accélérer leur émergence

Le ministre de l'Agriculture a lancé, le 1er décembre, un nouvel appel à projets pour soutenir des projets alimentaires territoriaux (PAT). Doté d'une enveloppe de 7,5 millions d'euros, il vise à faire émerger de nouveaux PAT et à développer des projets existants ou de nouveaux projets pilotes innovants répondant aux enjeux du plan national pour l'alimentation (justice sociale, éducation à l'alimentation, restauration collective…).

« La crise de la Covid-19 a souligné l'impérieuse nécessité de regagner en souveraineté agro-alimentaire et l'importance des circuits courts (35256) pour notre agriculture au service d'une alimentation saine, sûre et durable », indique le ministère. Deux sessions sont ouvertes, du 1er décembre 2020 au 15 janvier 2021 et du 1er mars au 15 avril 2021. Les PAT seront soutenus jusqu'à 100 000 €, les projets innovants jusqu'à 70 000 €.

Depuis 2014, plus de 190 projets ont été soutenus à travers différents appels à projets, à hauteur de 8,7 millions d'euros. « Le montant de cet appel à projets représente près de quatre fois le montant de la précédente édition », souligne le ministère.