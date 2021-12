Alimentation animale : un biosolvant comme alternative à l'hexane

Le 8 décembre dernier, la société Pennakem Europa, filiale du groupe Minafin, a lancé son projet EcoXtract Protéines. Ce dernier est censé offrir une alternative « 100 % biosourcée » à l'hexane dans l'extraction d'huiles et de protéines végétales pour l'alimentation animale. Lauréat de l'appel à projets « Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition (DTIGA) – Bioéconomie et protection de l'environnement », ce projet est financé à hauteur de 4,8 millions d'euros par le Programme d'investissements d'avenir (PIA).

EcoXtract Protéines a pour objectif de tester le biosolvant EcoXtract, développé par Minafin. Celui-ci sera utilisé pour produire des tourteaux de soja, de colza et de tournesol dans une usine expérimentale installée à Bordeaux. La « valeur santé des ingrédients » de ces produits sera ensuite évaluée par des chercheurs de l'Institut national de recherche agronomique (Inrae), sur des animaux de ferme et en aquaculture. Après quoi, l'optimisation du biosolvant sera conduite par Avignon Université.

Selon Minafin, l'avantage du biosolvant EcoXtract est son impact carbone « dix fois plus faible que celui d'un solvant pétrochimique », tel que l'hexane. Pour rappel, cet hydrocarbure saturé, utilisé comme solvant, résulte du raffinage du pétrole. Le biosolvant en question est fabriqué, quant à lui, à partir de coproduits de la culture de la canne à sucre.