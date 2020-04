Près de 200 signataires lancent un appel pour un plan de relance verte et un monde durable

Ce mardi 14 avril est lancée une « alliance européenne pour une relance verte ». Signé par 180 ministres, députés européens, P-DG, ONG et syndicats, cet appel à mobilisation en faveur d'un plan de relance verte pour un monde durable a été initié par Pascal Canfin, explique le président de la commission Environnement du Parlement européen sur son compte Twitter.

Les signataires « [appellent] à une alliance mondiale de décideurs politiques, de chefs d'entreprise et de dirigeants financiers, de syndicats, d'ONG, de groupes de réflexion et de parties prenantes, à soutenir et à mettre en œuvre la mise en place de paquets d'investissements pour la relance verte et la biodiversité, qui serviront d'accélérateurs de la transition vers la neutralité climatique et des écosystèmes sains. »

Les technologies vertes ont fait leurs preuves

Constatant que « nous vivons un choc inédit pour l'économie et les travailleurs », les signataires estiment qu'une « réponse forte et coordonnée sur la durée est indispensable ». « Le temps de la reconstruction » nous donne « l'opportunité de repenser nos sociétés », estiment les signataires, qui souhaitent voir émerger « un modèle de prospérité nouveau, compatible avec nos besoins et nos priorités ». Des « investissements massifs (…) devront permettre l'émergence d'un modèle économique plus résilient, plus protecteur, plus souverain », plaident-ils.

« La volonté politique est là », estime l'appel, ajoutant que « des projets de transition vers la neutralité climatique comme le Green Deal européen, ont le potentiel pour reconstruire notre économie sur la base d'un nouveau modèle de prospérité ».

Depuis la crise financière de 2008, de nouvelles technologies ont été développées et les chaînes de valeurs se sont transformées. « Le coût de la transition s'est massivement réduit, par exemple dans les énergies renouvelables, le développement de la mobilité "zéro émissions", l'agroécologie, l'efficacité énergétique, etc. », rappelle le document. Cette fois-ci, la rentabilité de la rénovation thermique des logements est démontrée, des voitures sans émissions existent, l'énergie éolienne et le solaire coûtent sensiblement moins cher, explique en substance l'appel.